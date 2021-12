Siviglia-Barcellona, Koundé scaglia pallone in faccia a Jordi Alba: espulso

Brutta reazione del calciatore nei confronti del rivale

Alta tensione in Siviglia-Barcellona , gara terminata col punteggio di 1-1. A prendersi la scena, oltre agli autori dei gol, Papu Gomez da una parte e Araujo dall'altra, sono stati Koundé e Jordi Alba , protagonisti di un brutto siparietto che ha visto l' espulsione del primo.

Ebbene sì perché all'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán sotto un tempaccio invernale, tra pioggia e neve, il clima si è fatto decisamente bollente e Jules Koundé ancora di più. A seguito di una piccola spinta di gioco, il calciatore del Siviglia ha risposto in modo decisamente fuoriluogo nei confronti del rivale Jordi Alba. Palla presa in mano e scagliata tra spalla e volto .

Al minuto 64' il giocatore ha perso letteralmente la testa nel momento in cui i padroni di casa stavano esprimendo la pressione maggiore. Il difensore 23enne non ha quindi potuto fare altro che arrendersi alle conseguenze del suo gesto: cartellino rosso e Siviglia in 10 uomini.