Siviglia, Martial: “La Juve mi aveva cercato, ma qui posso giocare di più”

Le parole dell'attaccante francese

"Hanno trattato il mio acquisto, è vero. Ma parlando con l’agente gli ho detto che avrei preferito il Siviglia, era l’opzione migliore per me e per la famiglia. Quando dico qualcosa a qualcuno, non cambio. Rispetto la parola data. Sapevo che sarei andato a giocare e giocare per me è la cosa più importante. Il Siviglia è un buon club, una società familiare. Per me è stata la decisione corretta".