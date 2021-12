Siviglia, Papu Gomez: “Match contro l’Atletico? Importante vincere per lottare per la Liga”

Il fantasista del Siviglia carico per il match di Liga

La gara odierna de LaLiga tra Siviglia e Atletico Madrid sarà una sfida speciale per Alejandro Papu Gomez che ritroverà, da avversario, Diego Pablo Simeone , allenatore dei Colchoneros, avuto in passato ai tempo del Catania. Oltre alle dichiarazioni sul Cholo , l'ex Atalanta nel corso della bella intervista rilasciata a Olé ha parlato anche delle ambizioni del suo club in campionato.

AL VERTICE - "Stiamo facendo un campionato spettacolare. Siamo secondi e penso che quella di domani (oggi ndr) sarà una partita molto bella, fondamentale per continuare a lottare con il Real Madrid e non lasciare altri punti indietro", ha detto Papu Gomez con grande grinta e fiducia per la lotta alla prima posizione. E ancora: "Non credo che il Real Madrid sia imbattibile. Ha avuto più continuità rispetto ad altre squadre che sono dietro. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo ma siamo lì, stiamo facendo un campionato ottimo e stiamo facendo quello che il club si aspettava, ovvero essere nelle prime posizioni, quindi siamo molto felici per il momento".