Skriniar e i segreti di Inzaghi: “All’Inter come un compagno di squadra”

Il difensore e il grande feeling con il tecnico nerazzurro

COMPAGNO - "Inzaghi vuol dire gioco e libertà. E' come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi", ha raccontato con entusiasmo Skriniar . "Con lui, pure da terzo di difesa, mi trovo anche in attacco", ha aggiunto il difensore che spesso in passato era stato oggetto di critica a causa del modulo e della difesa a quattro o a tre.

FUTURO - Un pensiero anche sui rumors di mercato e una possibile esperienza all'estero: "Non è mai male, ma all'Inter e a Milano sto bene. Non penso di andare via, sono contento. Però non si sa mai che succede. Di rinnovo non ne stiamo parlando, ho il contratto in scadenza nel 2023". Chi è andato all'estero, invece, è stato Lukaku: "Ci aveva avvertito che se fosse capitata l'occasione sarebbe andato via".