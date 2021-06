Skriniar: “Mi sento con Inzaghi e resto all’Inter”

Il difensore slovacco dà una buona notizia ai tifosi dell'Inter

Il difensore della nazionale slovacca Milan Skrinjar, dopo la sconfitta contro la Svezia (0:1) nel match del 2° turno della fase a gironi di Euro 2020, ha detto che resterà all'Inter. “E' un peccato perdere, perché abbiamo giocato bene e abbiamo dimostrato di essere una squadra dal carattere forte. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Mi sento responsabile per i miei compagni di squadra e voglio fornire supporto sia in difesa che in attacco. Mi sento bene e la Slovacchia sta giocando bene. Ora è difficile raggiungere i playoff, ma non impossibile. Dobbiamo sconfiggere la Spagna e continueremo a crederci. Inzaghi mi ha mandato un messaggio dopo il gol contro la Polonia, ma ha scritto anche prima. Siamo in contatto. Sono felice che i tifosi dell'Inter mi supportino e voglio ringraziarli. Io resto all'Inter" sottolinea Skriniar.