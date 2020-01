Skrtel e l’addio all’Atalanta: “Non era la squadra giusta per me…”

Martin Skrtel, difensore slovacco con un passato al Liverpool e attualmente in Turchia con la maglia del Basaksehir è tornato a parlare della sua breve parentesi all’Atalanta. Intervistato dall’agenzia turca AA, il centrale ha raccontato i sui pochi giorni vissuti da calciatore della Dea.

NON HA FUNZIONATO – Il classe 1984 ha dichiarato: “Perché le nostre strade si sono divise subito? Ci sono stati diversi motivi, ma sicuramente quello principale è stato il modo di giocare dell’Atalanta. Era molto diverso dal mio e da quello a cui ero abituato. Nel mese che sono stato a Bergamo mi sono reso conto che non ero ciò di cui la squadra aveva bisogno e quindi per il bene comune ho deciso di andarmene”, ha concluso Skrtel.