Skrtel lascia il calcio: “I problemi alla schiena non mi permettono più di giocare”

L'annuncio del difensore slovacco

Dopo quasi 500 partite in carriera, Martin Skrtel lascia ufficialmente il calcio a 37 anni, il difensore chiude la sua carriera dopo la sua esperienza allo Spartak Trnava . Il difensore ha militato tra il 2008 e il 2016 nel Liverpool , collezionando 320 presenze, e ha avuto anche una brevissima esperienza in Italia con l’ Atalanta senza giocare nessuna partita ufficiale. Ha vinto i campionati di Russia e Turchia con Zenit e Basaksehir , e ha vinto per ben quattro volte il premio come miglior giocatore slovacco dell’anno. Questa la lettera con la quale ha comunicato il suo addio al calcio giocato:

"Dopo 20 anni di carriera ho dovuto informarvi che la partita con l'FC DAC (Dunajská Streda) sarà la mia ultima partita e la mia carriera finirà. A causa di lunghi problemi alla schiena mi è impossibile continuare a giocare, ecco perché ho dovuto prendere una decisione del genere. Voglio ringraziare tutte le squadre di calcio, gli allenatori, i compagni di gioco e tutti i tifosi di tutti i club di tutti i paesi in cui ho giocato. Certamente voglio ringraziare tutti i miei amici e soprattutto la mia famiglia. Ringrazio mia moglie, mio figlio, i miei genitori, i miei parenti per essere stati vicino a me e per avermi supportato in tutti questi anni. Grazie mille".