Sogni e segreti di Dzyuba: “Ho sempre desiderato giocare nel Real Madrid. Ho pianto per… Kung Fu Panda”

196 cm di muscoli e potenza, Artëm Sergeevič Dzjuba, attaccante dello Zenit San Pietroburgo rivela il suo sogno nel cassetto ai microfoni del Mundo Deportivo. Il bomber russo, protagonista anche con la maglia della Nazionale, si è raccontato in un’interessante intervista al media spagnolo in cui ha anche ammesso qualche debolezza.

SOGNO – Ha sempre giocato nel suo Paese, ma adesso, a 31 anni, chissà che qualcosa non possa cambiare, magari realizzando un desiderio avuto da sempre: “Fin da piccolo ho fatto il tifo per il Real Madrid”, ha ammesso l’attaccante. “Il club blancos è sempre stata la mia squadra preferita da quando ci giocavano Zidane, Beckham, Guti, Raul, Roberto Carlos, Figo, Fernando Hierro, Míchel Salgado, Casillas e Redondo. Se potessi scegliere, mi piacerebbe giocare lì”.

RIMPIANTO E SEGRETO – Ma non solo sogni. Nella carriera di Dzyuba anche qualche rimpianto. Il più grande, il Mondiale in Russia e l’eliminazione della propria Nazionale ad opera della Croazia: “Senza dubbio è stato quello il momento più brutto: fu una devastazione totale, anche se quel giorno non c’erano lacrime”. Lacrime che, però, ci sono state, curiosamente, alla visione di un noto cartoon: “Sono un sentimentale, spesso piango durante i film: i miei amici mi hanno preso in giro quando ho pianto per Kung Fu Panda…”.