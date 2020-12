Solskjaer: “Chi non gioca durante la settimana è avvantaggiato. Cavani? Vi dico che…”

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato alla vigilia del match di Premier League contro lo Sheffield United toccando la questione calendari: “Mi sembra ovvio che chi non ha impegni nel corso della settimana sia avvantaggiato, il calendario è molto fitto e le cose si complicano. Scendere in campo ogni tre giorni vuol dire essere raramente al 100 %. Cavani? Domani non credo che sarà disponibile, si sta riprendendo ma non è facile, serve tempo. È importante capire quando un giocatore è pronto per giocare e quando invece conviene non assumersi certi rischi” – conclude l’allenatore del Manchester United – .