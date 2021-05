Son ‘fedelissimo’ a Mourinho: “Sono triste. Resta uno dei migliori al mondo”

Il calciatore del Tottenham rende omaggio allo Special One

Si era parlato di spogliatoio felice per l'addio di José Mourinho . Eppure al Tottenham non sembra che tutti la pensino proprio allo stesso modo. La conferma arriva dalle parole di Heung-min Son che ai microfoni di TV3 ha ammesso di esserci rimasto molto male per l'esonero del tecnico portoghese e di reputarlo ancora uno dei migliori mister del mondo.

FEDELE - "È sempre triste quando qualcuno perde il lavoro. Inoltre non voglio parlarne troppo, ma ho lavorato con lui per 18 mesi", ha detto Son facendo capire di avere avuto un ottimo feelin con Mourinho. "Certo, spesso è stato un sali e scendi, ma è stato bello, e noi a volte non siamo stati così bravi. Per me e quello che tengo nella mia memoria, Mourinho è ancora uno dei migliori allenatori al mondo. È così triste che sia andato via senza vincere qui. Anche perché José è uno che ha vinto tutto e vince ovunque. Questa è l'unica squadra con cui non ha avuto successo, quindi mi dispiace davvero molto. In ogni caso ,ripeto, sarà sempre nei miei ricordi perché è uno dei migliori allenatori al mondo".