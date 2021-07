Sorpresa Brasile, Malcom convocato per le Olimpiadi

Malcom è stato convocato alle Olimpiadi dal CT André Jardine e avrà l'occasione per mostrare tutte le sue qualità.

Il destino bussa alla porta dell'attaccante dello Zenit Malcom e gli offre una nuova possibilità, riuscire a dimostrare di essere un calciatore di talento e non uno caratterizzato da continui alti e bassi. Il laterale brasiliano si era messo in mostra con la maglia del Bordeaux, con la quale aveva realizzato 23 gol in 96 partite e il Barcellona era riuscito a soffiarlo alla Roma, presentando alla squadra francese un assegno cash da 41 milioni di Euro.

OLIMPIADI - Nemmeno allo Zenit in Russia, le cose migliorano. Nelle ultime due stagioni il laterale ex Bordeaux disputa 34 partite e realizza 5 gol. Nonostante ciò viene tenuto in considerazione dal CT del Brasile Under 20 André Jardine, il quale lo convoca per la manifestazione Olimpica. Inizialmente c'era stato un veto, ma ora questo piccolo ostacolo è stato superato e il calciatore dello Zenit sostituirà Douglas Augusto infortunato, nella rosa del Brasile. Che possa essere questa manifestazione l'occasione della rivincita per Malcom?