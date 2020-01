Sossio Aruta, nuova avventura a quasi 50 anni: giocherà con il Mesegne

Prima lo abbiamo visto con la maglia del Cervia nel reality tv “Campioni – Il sogno” guidato dall’inossidabile Ciccio Graziani, oggi è alla sua nuova avventura alla soglia dei 50 anni. L’attaccante Sossia Aruta ha infatti firmato per il Mesegne Calcio, club pugliese di Eccellenza. Una passione inarrestabile il ‘Re Leone’, quella del calcio: per quanti anni ancora potrà giocare?

IL COMUNICATO DEL MESEGNE – “Il Mesagne Calcio (Atl. Veglie) comunica l’acquisto di Sossio Aruta, attaccante, classe 1970. Soprannominato Re Leone, ha giocato con diverse squadre, segnando più di 380 goal tra professionisti e dilettanti. La parte più significativa della sua carriera è stata l’esperienza biennale con l’Ascoli in Serie C1. Tuttavia ha disputato anche alcune partite in Serie B con il Pescara. Tra le altre squadre, ha giocato anche nel Benevento, Cosenza, Frosinone, e tra il 1993 ed il 1996 gioca con la maglia del Taranto tra la Serie D e la C2, segnando 46 goal in 90 match. Molti lo ricordano anche in alcune trasmissioni televisive come Campioni su Italia 1, Uomini e Donne su canale 5, Temptation Island su canale 5“.