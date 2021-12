Southampton in emergenza portieri: Caballero firma… per un mese

Il club inglese ha acquisito le prestazioni dell'ex City e Chelsea fino al 5 gennaio

NOTA - "Caballero, 40 anni, arriva come free agent con un contratto che durerà fino al 5 gennaio, a seguito degli infortuni subiti da Alex McCarthy e Fraser Forster", si legge sul sito del Southampton. "L'ex portiere del Manchester City e del Chelsea ha completato oggi (ieri ndr) le visite mediche e ora si unirà con i suoi nuovi compagni di squadra prima della sfida di sabato contro l'Arsenal, a cui seguirà il match contro il Crystal Palace e l'incontro casalingo contro il Brentford la settimana successiva. Caballero, che ha collezionato cinque presenze in nazionale, ha lasciato il Chelsea in estate dopo quattro anni allo Stamford Bridge, dove ha collezionato 38 presenze, e dopo essere stato anche al Manchester City, dove ha giocato 48 volte tra il 2014 e il 2017. In precedenza, ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Spagna, giocando sia per l'Elche che per il Málaga, partendo all'origine dal Boca Juniors nel suo paese. Da quando è diventato un free agent, Caballero si è allenato con l'AFC Wimbledon per mantenersi in forma e adesso inizierà a lavorare allo Staplewood Campus prima del programma del weekend".