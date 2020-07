Spadafora annuncia: “A settembre pubblico allo stadio ma…”

I tifosi di nuovo allo stadio a settembre. Questo l’auspicio di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che ha parlato nel corso del suo intervento al Giornale Radio Rai del possibile ritorno dei fan sugli spalti durante le partite di calcio. Una speranza che potrebbe diventare realtà anche se non come eravamo abituati prima della pandemia di coronavirus.

Spadafora: “Sì a tifosi allo stadio a settembre, ma…”

“Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi”, ha annunciato Spadafora precisando poi: “Ovviamente non lo si potrà fare riempiendo lo stadio come si faceva prima ma andranno rispettate una serie di misure che sono allo studio in queste ore”.

Non solo tifosi allo stadio, anche la riforma dello sport tra gli argomenti trattati dal Ministro: “Il mio auspicio è di portare la riforma all’ultimo Consiglio dei ministri prima della breve pausa che faremo a metà agosto. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano maggiori tutele”. E ancora: “Insisterò perché nel decreto in cui utilizzeremo le risorse che abbiamo ieri approvato, possano esserci i 100 milioni che servono soprattutto per tante piccole e medie realtà sportive”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE