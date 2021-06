Spagna, Gerard Moreno racconta Morata: “Top player. Vederlo in allenamento…”

L'attaccante pronto per la gara odierna contro la Croazia

GIOIA - "Ero a casa con mia moglie e le mie figlie", ha raccontato Gerard Moreno ricordando il giorno che ha ricevuto la convocazione per Euro 2020. "Da quel momento non vedevo l'ora che iniziassero gli Europei. Se mi è dispiaciuto partire in panchina? No, in una Nazionale il livello è molto alto, tutti ambiscono a entrare negli undici che scendono in campo dal 1'. Se sei abbastanza fortunato da entrare devi dare il massimo".