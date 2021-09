Spagna, Luis Enrique sceglie convocati per Nations League: niente “italiani”

Il CT ha reso noti i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale del torneo

Luis Enrique, CT della Spagna, ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per le fasi finali della Nations League. Le Furie Rosse saranno chiamate ad affrontare l'Italia a San Siro il prossimo 6 ottobre nella semifinale del torneo. Tra le scelte dell'allenatore spiccano le assenze degli "italiani". In modo particolare non ci saranno Alvaro Morata, attaccante della Juventus, e Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Niente da fare anche per Brahim Diaz del Milan.