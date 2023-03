Spagna-Norvegia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo stasera alle 20:45 per il primo appuntamento delle qualificazioni a EURO 2024

Spagna e Norvegia scenderanno in campo oggi alle ore 20:45 per la prima sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Sfida particolarmente attesa per i padroni di casa, i quali devono riscattare un Mondiale a dir poco deludente. Il nuovo CT della Spagna , Luis De La Fuente, rinuncia agli esperti e si affida ai nuovi arrivati: Al posto dell'assente Pedri, Gavi dovrebbe partire da titolare supportato da Merino e Fabian Ruiz. Inamovibili, invece, Morata e Oyarzabal che in attacco saranno supportati da Inaki Williams.

Idee chiare anche per Stale Solbakken, il quale dovrà fare a mano di Haaland causa infortunio. Quello della Norvegia è un gurppo unito e coeso, che intende mostrare al mondo la qualità del suo calcio. Per questo la formazione dei "Løvene" (Leoni) dovrenbbe scendere in campo con Ostigard e Strandberg come centrali di difesa, Thorstvedt e Thorsby in mezzo al campo, mentre in attacco spazio a Sorloth da unica punta.