Spagna vince e Luis Enrique sbotta: “Troppo pessimismo su di noi dopo Europeo…”

Furie Rosse criticate e il CT non ci sta

Il CT della Spagna Luis Enrique ha parlato dopo il sofferto successo per 2-0 contro il Kosovo, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar. Il commissario tecnico, dopo aver ammesso le difficoltà nel portare a casa il risultato, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe con la stampa, accusata di essere sempre troppo negativa nei confronti delle Furie Rosse.

SFOGO - "Vincere è stato un po' come un parto, è stata dura fin dall'inizio. La classifica? Il fatto che la qualificazione al Mondiale dipenda da noi non significa che l'abbiamo già raggiunta. La Svezia non l'abbiamo ancora lasciata indietro. In questa gara col Kosovo ho visto tante imprecisioni, andare a vincere in Grecia non sarà semplice perché loro possono arrivare secondi", ha commentato Luis Enrique. "Vedo troppo pessimismo ogni volta che giochiamo da parte vostra. Ma già da dopo l'Europeo. Non fa bene questo tipo di situazione. Detto questo il mio è un gruppo eccellente, con una grande attitudine e voglia di accettare ogni decisione. Però vi chiedo di guardare anche le altre squadre: la nostra non è la più forte ma è tra le migliori. Eppure neppure i migliori vincono sempre. Guardate anche le altre gare. Noi giochiamo bene, cambiamo sempre 5-6 uomini e manteniamo la nostra filosofia di gioco...".