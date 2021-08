Spal batte Andriese 5-0 con Tacopina a bordo campo

Il closing è previsto per la fine di questa settimana

Amichevole per la Spal oggi, l'ultima prima degli impegni ufficiali. Vittoria per 5-0 contro l'Adriese e buone indicazioni per il tecnico Pep Clotet. Ha ammirato la squadra biancazzurra da bordo campo Joe Tacopina in Italia per chiudere la pratica di acquisizione della società e diventare il nuovo presidente del club estense. Pare che l'avvocato italoamericano assisterà anche al match di Coppa Italia della Spal contro il Benevento in programma sabato alle 17.45.