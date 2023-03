Spal, Cosenza tappa per la salvezza: perchè la Calabria porta bene

Otto i confronti totali

Redazione ITASportPress

Per l’ennesima volta, la salvezza della SPAL passa per la Calabria. Nella storia recente del club estense, i confronti sui campi infuocati di Crotone, Cosenza e Reggina hanno spesso esaltato la formazione biancazzurra, che domenica prossima avrà il compito non facile di allungare la striscia positiva nello scontro diretto del San Vito-Marulla.

La Calabria, quindi, porta bene alla truppa emiliana. Negli ultimi cinque anni la SPAL ha infatti trasformato la regione del Sud Italia in terra di conquista, con un bilancio di sei vittorie (una delle quali ai rigori in Coppa Italia), un pareggio e una sconfitta in otto confronti totali. Il match destinato a passare alla storia è quello disputato nel febbraio 2018 allo Scida, una sorta di dentro o fuori per la squadra di Semplici che aveva l’obbligo di battere il Crotone per tenere viva la fiammella della speranza nel campionato di Serie A. Con un memorabile 2-3, la squadra biancazzurra riuscì a superare la truppa guidata da Zenga e gettando le basi per la rimonta salvezza.

Anche quest’anno la Calabria ha portato fortuna alla SPAL, corsara al Granillo nella prima giornata del girone di ritorno grazie ad un’autorete di Gagliolo. Quella con gli amaranto è anche l’ultima vittoria in trasferta dei ragazzi di Oddo che ora lavorano per concedere il bis contro i Lupi in un match delicato per la salvezza.