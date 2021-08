Spal, Tacopina: “Avviato rapporto con il Real Madrid che ci ha ceduto Abou”

Conferenza stampa oggi del presidente Tacopina che ha presentato il nuovo dt Tarantino e annunciato progetto con il Real Madrid

Il Presidente della Spal, Joe Tacopina ha presentato alla stampa il neo Direttore dell’area tecnica, Massimo Tarantino. Si è parlato di progetti immediati e futuri e l'avvocato italoamericano ha annunciato una partnership con il Real Madrid. "Un rapporto avviato personalmente da anni con la dirigenza spagnola e in particolare con il presidente Florentino Perez e il suo braccio destro Jose Sanchez. La prima operazione ci consente di portare alla Spal il giovane trequartista marocchino Ayoub Abou di 23 anni. E’ un giocatore che piace molto a Clotet e non vediamo l'ora di vederlo in campo. Grande tecnica e velocità è un talento che potrebbe fare bene a Ferrara". L’accordo della Spal con il Real prevede, che, in caso di futura cessione, il ricavato sarà equamente diviso tra i due club.