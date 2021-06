Spal, Tacopina vuole subito rinforzare la rosa

Il percorso di avvicinamento è iniziato e si è convenuto di fare presto per allestire un organico importante

A.A.A., cercansi occasioni. E' diventato uno stile di vita in casa Spal, dopo che è stato esaurito il "paracadute" della Serie A e la pandemia ha costretto la famiglia Colombarini a bloccare gli investimenti sportivi per la prossima stagione. Ma alle porte c'è Joe Tacopina e il suo gruppo di investitori americani che tra qualche giorno chiuderanno l'operazione di acquisto del club di via Copparo e subito dopo avvieranno tutta una serie di trattative di mercato per rinforzare la rosa. La procedura che porterà alla cessione del 100% del pacchetto azionario è iniziato da qualche settimana e oggi il braccio destro di Joe Tacopina, il noto commercialista veneziano Dante Scibilia, sta lavorando con il collega della Spal per definire i termini contrattuali.

MERCATO - Da ieri tutti i protagonisti della trattativa hanno dato un'accelerata per chiudere entro la prima settimana di luglio. I tifosi biancoazzurri possono dormire sonni tranquilli con Tacopina al comando visto che l'avvocato italoamericano ha garantito di investire circa 50 milioni di euro per portare il club in Serie A e poi nelle coppe europee. A Tacopina è sfuggito il tecnico Pippo Inzaghi (avuto a Venezia) che ha firmato per il Brescia ma ci sono delle interlocuzioni in corso con alcuni tecnici e calciatori di Serie B. Alcuni sono del Venezia disponibili a giocare a Ferrara per lottare per la promozione visto il legame con Joe. Nomi top secret ma Tacopina ha già fatto diverse telefonate.