Spal, Di Biagio: “Con il Lecce gara da dentro o fuori”

Toccherà a Luigi Di Biagio cercare di trascinare verso una difficile salvezza la Spal. L’ex commissario tecnico dell’Under 21 ha infatti preso il posto di Leonardo Semplici, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, sulla panchina estense. L’allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, si è mostrato ottimista circa le potenzialità della squadra a propria disposizione.

FIDUCIA – “La Spal non merita la classifica che ha, io dovrò tentare di porre rimedio ad alcuni problemi. Servirà coraggio e voglia di fare qualcosa in più. Dobbiamo tirare maggiormente verso la porta avversaria, 17 gol sono pochi. Il Lecce? Ha fatto una grande partita a Napoli, per noi sarà una gara da dentro o fuori”.