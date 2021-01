Spal, Marino: “De Zerbi era un allenatore già quando giocava. Il Sassuolo non spreca un pallone”

L’allenatore della Spal Pasquale Marino ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo: “Io e De Zerbi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti. Per me, lui è stato un giocatore importante. Domani sarà il match più complicato che ci potesse capitare. Roberto è riuscito a valorizzare diversi elementi, esprime un calcio di qualità, propositivo. Per le società, avere dei mister come De Zerbi è una fortuna, era un allenatore già quando giocava. Mi piacciono la mentalità e il divertimento che traspare in campo quando gioca il Sassuolo. È una squadra che non spreca mai un pallone”.