Spezia, Italiano: “Atalanta più cinica di noi. Dobbiamo dare un’accelerata per arrivare alla salvezza”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dei liguri per 3-1 contro l’Atalanta: “Quella di stasera è la fotocopia della gara con la Juventus nel senso che nel primo tempo abbiamo tenuto il ritmo alto giocando alla pari contro i quotati nerazzurri. Purtroppo come accaduto in altre situazioni abbiamo preso un gol e subito tanto nella ripresa. Se contro queste squadre non stai concentrato al 120 % perdi la gara come è successo stasera. Abbiamo iniziato a fare qualcosa che non mi piace, alterniamo 45′ fatti bene ad altri giocati peggio ed è una cosa che dobbiamo aggiustare nelle ultime gare del campionato. Dobbiamo cercare di arrivare al 23 maggio in questa posizione di classifica, non mi interessa il resto”.

SERENITA’ DA RITROVARE. – Italiano spiega cosa manca in questo momento: “Con il presidente scherziamo spesso durante la settimana, la classifica però non ci permette di restare sereni e dobbiamo dare una nuova accelerata. Dobbiamo crescere in personalità ed esperienza, cercando di correggere i nostri errori, ma è una questione di mentalità e possono volerci dei mesi per costruirla. L’Atalanta è stata cinica e ha vinto la partita. Tutte le squadre si conoscono e si studiano, si cercano sempre le contromosse per tentare di arginare l’avversario. Sono convinto che possiamo trovare una continuità nella partita stessa. Ora dovremo migliorare gli errori nelle ultime 11 gare e cercare di essere più concreti. Giocare alla pari con queste squadre richiede un forte dispendio di energie, ma abbiamo nelle corde la continuità di prestazione all’interno della stessa gara”.

