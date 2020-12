Spezia, Italiano: “Bel momento ma è presto per guardare la classifica. Lazio top club, Immobile…”

Dopo un avvio di stagione che ha sorpreso molti, lo Spezia di Vincenzo Italiano vuole continuare il suo bel percorso in campionato. Domani pomeriggio i liguri se la vedranno con la Lazio di Inzaghi, reduce dal pareggio in Champions con il Borussia, ma anche dal ko con l’Udinese: “La Lazio è una squadra top della Serie A- afferma Italiano – . E’ una squadra che negli ultimi campionati ha lottato continuamente per i primi posti e in Champions sta disputando un bel percorso. Abbiamo studiato la gara, guardando la prestazione dei biancocelesti a Dortmund ed è una squadra forte che se la lasci ragionare ha tantissime soluzioni con tantissimi giocatori di qualità in avanti con un grande attaccante che è Immobile”.

Sul momento dello Spezia: “La nostra intenzione è quella di ripetere le prestazioni che siamo riusciti a proporre nelle ultime settimane. E’ chiaro che in casa ci teniamo a far bene. In teoria questa è l’ultima partita che giocheremo al Manuzzi di Cesena, quindi cercheremo di salutare questo stadio che ci ha ospitato nel migliore modo possibile. Poi la cosa più importante è quella di cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo”.

“BUONA CLASSIFICA? TROPPO PRESTO”

Nonostante le buone prestazioni e i recenti risultati, però, per Italiano non è il momento di guardare la classifica: “In questo momento è troppo presto e prematuro. Ho detto che qualche valutazione si può fare dopo una quindicina di giornate. In questo momento la classifica penso è provvisoria e guardarla lascia un po’ il tempo che trova. Non solo noi ma tutte le squadre alla nona giornata pensano a crescere – dichiara Italiano in conferenza – , a migliorare, ad aggiustare e modificare tutto quello che non va, a fortificare un po’ tutte le certezze che si hanno e penso che sia molto presto per iniziare a guardare altro”.