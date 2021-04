Spezia, Italiano: “Contro la Lazio sfida difficilissima. Mancata Panchina d’Oro? Mi tengo affetto tifosi”

Lo Spezia torna in campo domani per affrontare la Lazio. I liguri vengono dal successo interno contro il Cagliari e domani il tecnico Vincenzo Italiano vuole dai suoi una prova importante come sottolinea in conferenza stampa: “Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi, in due allenamenti abbiamo cercato di preparare questa sfida difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato. Tutti stanno bene e questo è una cosa importante. All’andata i biancocelesti ci misero in difficoltà sotto alcuni aspetti: abbiamo cercato di curarli e migliorarli proprio per non commetterli nuovamente domani. In queste ultime dieci sfide importantissime speriamo di rispondere presenti.“

PANCHINA D’ORO – A La Spezia molti tifosi sono rimasti delusi per la mancata assegnazione della panchina d’oro al tecnico Italiano. “Mi tengo stretto l’affetto e la fiducia del popolo spezzino, in questi due anni di è creato un rapporto speciale di cui vado fiero -replica il mister degli Aquilotti-. Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui, ed instaurare questa stima reciproca è impagabile per chi fa il mio mestiere. I premi individuali non interessano né a me né al mio staff, tutti quanti pensaimo esclusivamente al finale collettivo che sarà.”