Spezia, Italiano: “Domani contro il Torino chiedo ai miei di partire forte”

Alla vigilia della trasferta di Torino, è il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano a prendere parola nella consueta conferenza stampa pre gara. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo molto contenti di essere riusciti a venire fuori da un periodo negativo, tirando fuori il carattere che ci ha sempre contraddistinto.

Queste due vittorie ce le teniamo strette, perché ci hanno permesso di lavorare con entusiasmo e con uno spirito differente rispetto a quando i risultati non ci premiavano; ora è importante però continuare su questo percorso, anche perché sappiamo che quando si abbassa la guardia, si rischia di andare incontro a grandi difficoltà.

Il Torino è una squadra forte, che vanta un allenatore molto bravo, son convinto che prima o poi ingraneranno perché il livello dell’organico è molto importante; ci auguriamo che domani tutte le loro qualità non vengano fuori e sarà fondamentale prestare grande attenzione. Ai miei ragazzi chiederò di partire forte, perché mi aspetto che i nostri avversari vorranno fin da subito rendersi pericolosi.

Domani Nzola non sarà dei nostri, ci auguriamo che la sua assenza duri solo per questa partita, ma in ogni caso abbiamo già affrontato diverse gare senza di lui, quindi chi scenderà in campo domani deve sapere che si gioca una grande chance. Da questo punto di vista sono sicuro che non sbaglieremo”.