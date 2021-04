Spezia, Italiano: “Gli altri pensano alle superleghe, noi alla super-salvezza”

Grande prestazione per lo Spezia di Italiano, che ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro l'Inter

Redazione ITASportPress

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il preziosissimo pareggio contro l’Inter: “È un grande risultato per noi, fermare l’Inter non è semplice, anzi è un’impresa e i meriti vanno ai ragazzi. Hanno fatto davvero un ottimo primo tempo, nel secondo poi è venuta fuori la grandezza dell’Inter. Siamo stati bravi noi a non portarli davanti alla nostra porta. Abbiamo portato a casa un punto meritatissimo”.

SULLA GARA – “È un punto che ci dà la convinzione che se entriamo in campo con questo spirito evitiamo certe prestazioni, come quella contro il Bologna. È uno spirito che dobbiamo avere sempre, abbiamo avuto grande umiltà nel sapersi anche difendere. Se mettiamo questa concentrazione nelle prossime sei partite mi auguro di poter raggiungere il nostro obiettivo. Se giochiamo come stasera, sono fiducioso”.

CHIAVE TATTICA – “L’Inter ha una forza devastante, gioca sulle punte, sugli esterni e utilizza molto le mezzali. Abbiamo cercato di evitare il più possibile di portare Lautaro e Lukaku sul dischetto del rigore. L’abbiamo fatto e i ragazzi sono stati molto bravi. Così siamo riusciti a limitarli”.

SU TERZI – “La coppia di difesa? È la stessa dell’andata. Abbiamo riproposto la coppia centrale, a parte qualche minuto di follia si sono comportati bene. Claudio ha dalla sua tanta esperienza, legge bene le situazioni. È giusto che in queste partite venga chiamato in causa, sono felice della partita che ha disputato. Ha tenuto botta anche con i crampi, ha dimostrato di essere un capitano vero”.

SALVEZZA – “Ai ragazzi ho detto che noi dobbiamo cercare di raggiungere una super-salvezza. Se gli altri pensano alle superleghe, noi dobbiamo raggiungere una super-salvezza. L’unico modo per vincere contro l’Inter è andare oltre le proprie possibilità, se no perdi. Quando in tre o quattro giocatori escono con i crampi, vuol dire che hai meritato”.