Spezia, Italiano: “I complimenti ci fanno piacere, ma la strada è ancora lunga. Con la Dea serve attenzione”

Lo Spezia si prepara al ritorno in campo dopo la sosta, l’impegno per la squadra di Italiano sarà di quelli tosti visto che l’avversario di turno sarà la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. A differenza di molti colleghi, l’allenatore degli Aquilotti non fa drammi al rientro dalla sosta: “Sono contento per Marchizza, per Pobega, per Ismaijli – dichiara Italiano in conferenza – . Chiaramente sono soddisfazioni per loro e per noi, vederli mettere il timbro in partite importanti è bello ed è un orgoglio. E’ bello vederli tornare con il sorriso, è quello che noi non dobbiamo perdere e penso che dal punto di vista mentale siano al massimo e sarà un valore aggiunto”.

Lo Spezia fin qui ha raccolto consensi e complimenti che gratificano Italiano: “Fanno piacere i complimenti, però siamo solo all’inizio, sono pochissime le giornate disputate, è presto per dare giudizi definitivi. Fa piacere il fatto che siamo riusciti ad andare oltre le aspettative che non erano delle migliori, per il ritardo, per la condizione generale, siamo contenti di quello che stiamo ottenendo ma la strada è molto lungo, dovremo mantenere la concentrazione e questo atteggiamento. Dobbiamo cercare in tutti i modi di farlo, dobbiamo stare attaccati a tutto, avere entusiasmo, non mollare mai, e in questo momento penso che lo stiamo dimostrando. Ci prendiamo i complimenti e ci fanno piacere ma testa bassa e concentrazione al massimo, gli avversari sono agguerriti e non possiamo abbassare mai la guardia”.

Italiano spiega cosa servirà per provare a fermare la Dea: “Serve massima voglia e massima attenzione ad un’avversario che negli ultimi anni ha dato spettacolo e ottenuto risultati straordinari – dichiara il tecnico dello Spezia – in Italia e in Europa. Affrontiamo una delle squadre più complicate, che fa tanti gol e in questi anni è un esempio per tutti. Per noi è una partita bella da giocare, siamo contenti di confrontarci con un avversario di questo valore e vedremo se arriveremo con la testa giusta e se riusciremo a metterli in difficoltà”.

Italiano torna sulla roboante vittoria dello Spezia in casa del Benevento: “E’ stata una partita dove dovevamo reagire alla sconfitta con la Juve – spiega il mister degli Aquilotti – , dove avevamo lavorato per cercare di modificare e aggiustare qualcosa, perché in certi aspetti lavoriamo bene e in altri meno, e siamo riusciti a raccogliere frutti. Fa sempre bene una vittoria così, prima di una sosta per giunta, ci permette di lavorare con serenità. Siamo sulla strada giusta, abbiamo ancora cose su cui migliorare perché nessuno finisce mai di crescere. Sappiamo che dobbiamo spingere forte sotto tutti i punti di vista