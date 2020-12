Spezia, Italiano: “La sconfitta di oggi ci deve far tornare sulla terra. Adesso rimbocchiamoci le maniche”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano mastica amaro dopo la pesante sconfitta di Crotone: “Oggi siamo stati capaci di fare un gran primo tempo, dichiara Italiano a Sky Sport – abbiamo ripreso in mano la partita e abbiamo fatto vedere a tratti il nostro gioco. Dopo l’intervallo non siamo più usciti dallo spogliatoio, se non mostri attenzione è normale che vieni castigato. Abbiamo giocato la ripresa con troppa leggerezza, l’ultima in classifica ci ha fatto 4 gol, forse ci siamo montati la testa e queste partite ci servono per tornare sulla terra. Abbiamo gestito noi la gara per larghi tratti, non deve più accadere di disunirci come abbiamo fatto oggi, ma non saranno 45 minuti a minare il nostro lavoro. Da stasera però dobbiamo cambiare registro”. Italiano poi affronta il tema della gestione dei cartellini: “Non dobbiamo correre certi rischi, le ammonizioni spesso ti complicano i piani e per questo dobbiamo essere bravi nella prevenzione. Non mi sento di attaccare la squadra, adesso ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo”.