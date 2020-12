Spezia, Italiano: “L’Inter è una montagna dura da scalare. Servirà grande sacrificio”

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è atteso da un duro esame, infatti domani pomeriggio i liguri saranno ospiti dell’Inter, a caccia di una vittoria che potrebbe proiettarla in vetta di Serie A: “I nerazzurri sono una squadra fatta da grandissimi campioni – dichiara il mister dello Spezia nella conferenza della vigilia -, ci attende una partita di grandissimo sacrificio. Siamo chiamati a dare qualcosa in più in entrambe le fasi perchè l’Inter è una tra le squadre più forti d’Europa, serviranno tutte le nostre forze. I meneghini rappresentano una montagna difficile da scalare, ogni giocatore dovrà tirare fuori qualcosa in più” – conclude Italiano – .