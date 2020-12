Spezia, Italiano: “Oggi la nostra miglior partita della stagione. Ci toglieremo tante soddisfazioni”

È un Vincenzo Italiano amareggiato per il risultato ma non deluso della prestazione del suo Spezia contro la Lazio: “C’è tanta amarezza – dichiara uno sconsolato Italiano ai microfoni di Sky Sport – , siamo stati noi a fare la partita e a concedere poche occasioni alla Lazio. Sapevamo che il loro atteggiamento in ripartenza sarebbe stato questo, potevamo fare meglio in occasione delle reti, credo che questa sia la nostra partita migliore”. Poi esprime i suoi dubbi sull’estetica del calcio nel massimo campionato: ” Giocare bene paga meno in Serie A, ai ragazzi non posso dire niente, potevamo solo fare meglio in occasione dei gol subiti. Da qui alla trentottesima possiamo toglierci qualche bella soddisfazione, oggi abbiamo creato più occasioni di quante ne abbiamo avute nelle precedenti giornate ma abbiamo raccolto zero”. Italiano è convinto della strada intrapresa dalla sua squadra: “Questo è il percorso che dobbiamo fare, cercheremo di affrontare tutte le gare con questo spirito, fa arrabbiare il risultato di oggi, peccato”. Poi un giudizio su Farias: “Non è mai stato un bomber ma è un grande assist-man, dovrebbe essere più esigente e cercare di essere più concreto ed essere decisivo”.