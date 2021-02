Spezia, Italiano: “Sassuolo grande realtà, noi siamo concentrati sul campo. Le voci societarie…”

Lo Spezia si prepara alla gara di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico dei liguri, mister Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza la partita di domani: “Squadra abbandonata a sé stessa? No, in questo momento, oltre alle voci venute fuori da pochi giorni, la squadra è concentratissima su ciò che bisogna fare in campo. Non è cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, la situazione sul campo non è diversa. Il Sassuolo è una realtà di questo campionato. Complimenti alla società, all’allenatore, giocano un calcio bello da vedere, organizzatissimo. Ormai giocano da anni insieme, loro cercano sempre di fare la partita. Girone di ritorno? Sarà diverso, tante squadre sono chiamate a far punti per esigenze di classifica”.