Spezia, Meluso: “Vogliamo sfoltire la rosa. Siamo felici del nostro modo di giocare”

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko ottenuto dai liguri contro il Verona: “Noi siamo felici del nostro modo di giocare a calcio, il mister ha a disposizione tanti giovani. Mercato? Non intendiamo fare follie ma la nostra volontà è quella di salvaguardare l’economia societaria. Per adesso non abbiamo niente di stabilito in entrata, vogliamo invece fare qualcosa in uscita. Nei prossimi giorni vedremo come muoverci” – dichiara Meluso a Sky Sport – .