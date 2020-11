Spezia, Provedel: “Quello di oggi è un punto cicciottello. Dobbiamo continuare a correre”

È un pareggio prestigioso quello ottenuto oggi dallo Spezia contro l’Atalanta, lo conferma il portiere degli Aquilotti Provedel: “Il punto di oggi vale uno ma per come è arrivato ci lascia in eredità molte cose – spiega il portiere – , abbiamo fatto una gara importante, possiamo dire che è un punto più cicciottello rispetto ad altri. Le mie parate? Ho fatto quello che dovevo fare, forse è più importante la parata su Gosens. Sappiamo quello che dobbiamo fare per salvarci, possiamo migliorare, gare come quelle di oggi ci devono dare convinzione”. Poi Provedel elogia mister Italiano: “Il mister è il primo che ci crede e trasmette fiducia a noi, ci chiede ancora di migliorare perchè lo fanno anche gli altri. I tanti giocatori impiegati fanno sentire importante tutto il gruppo, chi gioca meno si fa trovare pronto e questa è la nostra forza”.