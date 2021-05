Spezia salvo e il Torino rischia grosso adesso (4-1)

Per lo Spezia l'ultimo turno con la Roma è solo passerella

Un grande Spezia domina il Torino vincendo 4-1 e con i tre punti conquistati al Picco ottiene l'aritmetica certezza della permanenza nel massimo campionato con un turno di anticipo. I liguri hanno giocato 90' quasi perfetti lasciando davvero poi ai granata in giornata no. Il Torino adesso nel recupero contro la Lazio per assicurarsi la salvezza deve vincere viceversa contro il Benevento fra 8 giorni potrebbe essere uno spareggio. Dopo un quarto d'ora Saponara colpisce il palo, passano due minuti e firma il vantaggio. A fine primo tempo Nzola fa bis su rigore. In avvio di ripresa, sempre dal dischetto, accorcia Belotti, ma Nzola sigla la doppietta che vale il 3-1. Poi poker aquilotto con Erlic.