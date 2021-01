Spezia, Vignali: “Grande emozione la fascia da capitano. Stiamo raccogliendo pochi punti”

Il difensore dello Spezia Luca Vignali ha parlato al sito ufficiale del club dopo il ko contro il Verona: “Penso che indossare la fascia da capitano, in Serie A e nel nostro stadio fosse uno dei miei sogni, mi spiace però che in questa giornata per me indimenticabile lo Spezia sia uscito dal campo sconfitto. Sicuramente c’è rammarico perché la squadra gioca bene, ma non raccoglie punti. Fra tre giorni giocheremo a Napoli, gare come queste si preparano da sole, in più noi abbiamo già dimostrato di poter disputare prestazioni importanti anche contro le grandi”.