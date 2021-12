Sterling e il messaggio d’amore per… il Liverpool: “Deluso da come ho lasciato il club”

L'attaccante inglese ora al Mancheter City ricorda un momento particolare della sua carriera

MODALITA ' - All'inizio del 2015 era nata una disputa con la società Reds sul rinnovo di contratto di Sterling e pochi mesi dopo, in estate, il giocatore si trasferì ai rivali del Manchester City: "A volte devi sapere cosa vuoi. La tua carriera è breve, non sai davvero cosa accadrà. A volte prendiamo delle decisioni e potrebbero non essere quelle giuste. A volte, va per il meglio. L'unica cosa che dirò sul mio addio al Liverpool è che il modo in cui è andata è stata la cosa che mi ha deluso in assoluto. Ma a parte questo, fino ad ora è andata tutto bene", ha raccontato Sterling .

LEGAME - "All'epoca mi sentivo come se le mie ambizioni e le ambizioni del Liverpool non fossero davvero allineate. Il modo in cui è andata avanti è l'unica delusione che ho del mio rapporto con il club. Ero giovane e loro hanno investito molto su di me. Hanno avuto un ruolo importante nella mia vita. Tengo molto al Liverpool e mia figlia vive ancora in quella città. Ci sono persone care a Liverpool. Quando qualcuno mi chiede come è Anfield rispondo sempre che quando c'erano partite importante contro United e City per esempio era come se il pubblico funzionasse come un superpotere. È uno stadio davvero speciale".