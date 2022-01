Stoichkov attacca Dembelé: “Chi non rispetta il Barcellona deve andare via”

Le parole dell'ex calciatore blaugrana

Il caso Dembelé sta facendo tanto discutere in casa Barcellona . A parlare della situazione ci ha pensato l'ex calciatore dei blaugrana Hristo Stoichkov . Il francese non ha intenzione di rinnovare il contratto col club spagnolo e quest'ultimo ha dato un ultimatum al giocatore: prolungare il contratto o andare via subito. Il Pallone d'Oro del 19954 ha attaccato Dembelé nelle parole rilasciate a TUDN:

"Da straniero conoscevo il Barcellona ai tempi di Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, conoscevo la storia Lui non hai mai capito cos'è il Barcellona. Se non ne ha voglia, almeno non sporchi il simbolo, non vesta più quella maglia e dica 'me ne vado'. Spero che Laporta apra la porta e lo lasci andare, perché non sente la maglia. Quei colori vanno sudati. Faccio un applauso a Xavi per non averlo convocato, lo spogliatoio merita rispetto. Centoventuno anni di storia lo meritano; chi non ne ha, è giusto che vada fuori".