Striscioni contro Hopp, Bayern istituisce commissione interna

Il Bayern Monaco ha contestato duramente gli striscioni esposti dalla sua tifoseria durante il match contro l’Hoffenheim. Il bersaglio degli ultras bavaresi era Dietmar Hopp, magnate tedesco preso di mira anche da altre tifoserie tedesche. Durante la gara con l’Hoffenheim, parte della dirigenza e l’allenatore Flick avevano chiesto ai tifosi di smetterla con i cori e con gli striscioni. La squadra poi, per protesta, aveva continuato a giocare scambiando il pallone con i giocatori dell’Hoffenheim quasi come fosse un allenamento.

COMMISSIONE – Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club ha fatto sapere di aver creato una commissione interna che non solo indagherà su quanto successo, ma che avrà il compito di redigere misure che verranno messe in atto nel caso si dovessero verificare fatti legati a razzismo, anti semitismo, sessismo, omofobia e qualsiasi tipo di esclusione. Inoltre il club ha suggerito un incontro tra i 36 club professionistici della Germania per discutere di questi problemi. Sempre nel comunicato il Bayern ha fatto sapere che gesti del genere non devono più verificarsi e che il club sostiene la tolleranza e la gioia del calcio.