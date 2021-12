Suarez, l’insulto a Simeone dopo la sostituzione è virale

Il Pistolero non ha gradito il cambio deciso dal suo allenatore

Sconfitta esterna per l'AtleticoMadrid che cade contro il Siviglia e lo fa per la terza volta di fila, in totale, in campionato. I Colchoneros sono stati sconfitti 2-1 dagli andalusi con un gol nel finale dell'ex Genoa e Milan Ocampos. Ma a tenere banco, oltre alle parole di mea culpa da parte del mister Simeone, anche la reazione di Luis Suarez dopo il cambio effettuato dal Cholo.