Suarez, ‘ritorno al… futuro’: l’Ajax pensa al Pistolero

Ha vestito la maglia dell’Ajax dal 2007 al 2011, prima di passare al Liverpool e poi al Barcellona. Adesso, Luis Suarez potrebbe fare un ritorno… al futuro. La situazione in casa catalana non è delle più rosee e in caso di rifondazione, proprio il Pistolero sarebbe tra quei giocatori dati per partenti.

Suarez: l’Ajax ci prova

L’attaccante del Barcellona intraprendere nuovamente un’esperienza in Olanda. Secondo il giornalista della CNN Enzo Olivera, l’Ajax vorrebbe riportare in squadra Suarez in caso di suoi addio ai catalani. Attraverso un post social su Twitter, Olivera ha ribadito quelle che sono le notizie in suo possesso ovvero che i Lancieri vorrebbero il Pistolero ad Amsterdam. Tutto, ovviamente, dipenderà dalla situazione del Barcellona ma la società olandese farà la sua mossa con un’offerta. Con la maglia dell’Ajax, Suarez ha già vinto una Coppa Nazionale e un campionato.

