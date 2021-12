Supercoppa italiana, Inter e Juventus valutano il rinvio della partita

I due club valutano l'ipotesi

Il 12 gennaio dovrebbe andare in scena la finale di Supercoppa italiana tra l'Inter, vincitore dello scorso scudetto, e la Juventus, detentrice della Coppa Italia. Come riferisce Calcio & Finanza, i due club starebbero valutando il posticipo della partita: la vendita dei biglietti per l’incontro è attualmente sospesa a causa delle nuove restrizioni alla capienza degli impianti sancite dal Governo, ma le società starebbero pensando di andare oltre.