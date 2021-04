Superlega, Flick: “Trionfare in campionato per l’Europa, così è onesto”

Il tecnico del Bayer Monaco Flick ha parlato della Superlega in conferenza stampa

TRIONFARE IN CAMPIONATO – L’allenatore tedesco ha spiegato, secondo la sua opinione, quale sia il metodo più onesto per accedere alle competizioni europee: "La Bundesliga è il metro con il quale possiamo entrare su in Champions League e vincere titoli internazionali. Essere in testa alla classifica dopo 34 giornate: questa è la maniera più onesta per entrarci. In questo modo uno se la merita. Speriamo di vincere il campionato domani contro il Mainz".