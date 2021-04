Superlega ha le ore contate? Alle 23.30 riunione d’urgenza dei 12 club ‘ribelli’

Il primo ad abbandonare sarebbe l'Atletico Madrid ma ci sarebbe a ruota anche il Barcellona

Si starebbe frantumando il fronte dei club 'ribelli' alla Uefa che hanno fondato la Superlega. Potrebbe morire nella culla il progetto della nuova competizione calcistica a distanza di quasi 48 ore dalla presentazione. All'orizzonte il defilarsi di alcuni dei 12 club fondatori. A fare un passo indietro forse dopo le minacce di esclusione da tutti i tornei dell'Uefa e della Fifa è l’Atletico Madrid a cui potrebbe far seguito anche il Barcellona visto che la scelta dei catalani è di subordinare la decisione all’approvazione dei soci. Ma sarebbero sul punto di sfilarsi anche tutti e sei i club inglesi, con in testa il Chelsea e il Manchester City. Alle 23:30 è stata convocata una riunione d'urgenza dei 12 club che hanno fatto nascere la Superlega. Probabile che il progetto Superlega non veda la luce con il clamoroso passo indietro che dovrebbero fare poi Florentino Perez e Andrea Agnelli che sarebbero costretti a rientrare sotto l'egida della Uefa dopo lo strappo. E non sarebbe una bella figura.