Superlega, la protesta del Leeds: “Il calcio è per i tifosi. Champions? Guadagnala”

La dura protesta del Leeds contro la Superlega nel prepartita della sfida con il Liverpool: "Il calcio è per i tifosi"

L’IRA DEI TIFOSI DEL LIVERPOOL – In mattinata, invece, sono stati i tifosi dei Reds ad insorgere per la partecipazione del loro club alla nuova competizione elitaria. “Vergognatevi. R.I.P Liverpool”, così recitava lo striscione esposto al di fuori di Anfield, tana degli uomini di Klopp. Parole, durissime, che non lasciano spazio ad interpretazioni, che preannunciano come il tema Superlega ruberà il centro dell'attenzione delle prossime settimane.