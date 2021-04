Superlega, la rabbia di Cantona: “Non hanno pensato ai tifosi, che vergogna”

Cantona ha sfogato la sua ira in video pubblicato su Instagram per la creazione della Superlega

Tanti personaggi di spicco hanno preso posizione contro la Superlega. Tra questi anche EricCantona, autentica leggenda del Manchester United, club partecipante alla nuova competizione. Il francese ha espresso la sua opinione negativa con un video pubblicato su Instagram, sottolineando come le società fondatrici non abbiamo preso in considerazione i tifosi