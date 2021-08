Superlega, la risposta dell’Uefa a Juve, Real e Barça: respinta richiesta tribunale

Una fonte vicina alla Federcalcio europea ha commentato la questione al Times, spiegando che non c’è intenzione di rispettare quest’ordine e che le sue azioni saranno pienamente giustificate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea

L'Uefa non dà peso alle richieste pro Superlega del Tribunale di Madrid e mostra i muscoli a Juventus, Real Madrid e Barcellona che avevano esultato per la sentenza del tribunale spagnolo. La UEFA ha respinto le richieste del tribunale di Madrid – annunciate da Juve, Real e Barcellona tramite un comunicato stampa – di revocare le sue azioni contro i 12 membri fondatori della Superlega europea, ed è fiduciosa di portare la sfida legale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, come riporta calcioefinanza.it. Il giudice di Madrid ha emesso venerdì un’ordinanza affermando che la UEFA debba annunciare sul proprio sito internet l’abolizione di tutte le sanzioni finanziarie e sportive nei confronti dei club fondatori. Inoltre, ha ordinato alla UEFA di dire alla Premier League e FIGC di abbandonare tutte le azioni intraprese contro i club inglesi e italiani coinvolti.