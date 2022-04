Superlega, l’UEFA vince il ricorso: possibili sanzioni a Barça, Real e Juve

Juve, Real e Barcellona sono le tre società che aderiscono alla Superlega

Il presidente Aleksander Ceferin potrebbe dunque riavviare un provvedimento per "una potenziale violazione del quadro giuridico" del suo regolamento. La posizione dell'organizzazione del calcio europeo è sempre stata quella di richiedere l'esclusione per Juventus, Barcellona e Real Madrid dalle coppe europee, per una durata da uno a due anni, oltre a una multa da 100 milioni di euro. Prima di arrivare alle sanzioni definitive la strada è ancora lunga, ma gli scenari ora si riaprono. Il processo si terrà il prossimo 14 luglio, ma i club di Superlega hanno già annunciato che presenteranno ricorso.